Цитата: abaika95: Вас же просили, выделяйте текст, при цитировании собеседника и нажимайте вот эту пимпочку Что бы было понятнее кому относится сообщение. Не все же такие "исключительные" Да и к чему эта бредятина:Цитата: abaika95:

Тьфу кака белебирда бестолковая, сами себе перечат) то построили они НАМ все вокруг и уехали, то теперь оказывается мы себе строить немогем) зато у них та, рай на земле, живуть и в ус недуют) эх нам бы так , хтобы научил?)

Которая к цитированию отношения не имеет никакого?