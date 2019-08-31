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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Спасибо. Пока так
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Всем привет с макс 2019.

Смотрел сейчас трансляцию.
Вроде один на Витала похож.

[Исправлено: alex_60, 31.08.2019 - 20:07]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тараз - Тобол
Ноль-пять.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На МЮ в Астану...
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4001
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.08.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

МЮ это как?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
МЮ это как?


Астана на следующем этапе попала в группу с Манчестер Юнайтед.
И они приедут в Астану играть.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4825
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фанаты МЮ пишут.
«„Астана“ была моей мечтой в жеребьевке»
«Повезло, что мы избежали Мордора, Нарнии и Хогсмида»
«Будем надеяться, что все наши вернуться живыми с тех земель»
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