drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2072





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17229

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:54 Цитата: alex_60:

В магазинах не берут, в обменниках тоже.

Алекс, ни один банк Мира, монеты иностранные не принимает.

Вот мои монеты Мира, в одном ведёрке.



Вес 900 гр. Это мне знакомый - отдал,

несколько лет назад. Ещё кубышка 1 есть.

Надо дойчмарки - выбрать и в банк- отнести.

Поменять на Евро. Тут монеты, наверное

с половины Мира...