ZXC Re: Дождь в Костанае - последствия и уроки #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 53

Регистрация: 29.10.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:14 В 90-е там гараж не достроенный купил за мешок сахара. По моему 23 ГЭК. Перекрыл крышу, вырыл погреб, под ноль сделал уровень земли над погребом для пола. На следующую весну приехал, а в погребе вода по колено. Стал узнавать у соседей, что и как - выяснил, что там близко уровень грунтовых вод. Был дренаж вокруг гаражей, но его разрушили землекопальщики при рытье траншеи где-то.

Почти все со временем гаражи забросили, в том числе и я.

Но уровень грунтовых вод так и остался, я думаю. А там 9-ти этажки строят. Там раньше 3 озера были, Блюдца назывались. Просто так они не появились бы.