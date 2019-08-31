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§ NG.kz
Дождь в Костанае - последствия и уроки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36586
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаем вашему вниманию видеообзор читателей "НГ", страдающих от последствий сильного, но не экстремального дождя, который прошел в Костанае с 29 на 30 августа
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* drakon
Re: Дождь в Костанае - последствия и уроки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17227
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последствиям уже - 30 лет.
Уроков - никаких тоже - 30 лет... 8-) :-o
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§ alex_60
Re: Дождь в Костанае - последствия и уроки
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4810
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот м/р наверное теперь как кск раньше.
Район аэропорт не предлагать...
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§ ZXC
Re: Дождь в Костанае - последствия и уроки
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 31.08.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 90-е там гараж не достроенный купил за мешок сахара. По моему 23 ГЭК. Перекрыл крышу, вырыл погреб, под ноль сделал уровень земли над погребом для пола. На следующую весну приехал, а в погребе вода по колено. Стал узнавать у соседей, что и как - выяснил, что там близко уровень грунтовых вод. Был дренаж вокруг гаражей, но его разрушили землекопальщики при рытье траншеи где-то.
Почти все со временем гаражи забросили, в том числе и я.
Но уровень грунтовых вод так и остался, я думаю. А там 9-ти этажки строят. Там раньше 3 озера были, Блюдца назывались. Просто так они не появились бы.
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§ alex_60
Дождь в Костанае - последствия и уроки
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4810
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При СССР специалисты неучи были, там не строили.
Сейчас новые "спецы".
Строят.
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§ Ваш земляк
Re: Дождь в Костанае - последствия и уроки
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2564
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:

Местные там никогда ничего путного не строили, а понаехавшим пофигу - они же там жить не будут, уедут дальше страну разваливать.
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§ abaika95
Дождь в Костанае - последствия и уроки
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 369
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.08.19 - 18:50
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