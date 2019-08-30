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§ NG.kz
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36586
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ближайшее время в Казахстане стоимость табака и алкоголя может сильно вырасти. Рост цен на эти товары в стране намерены повышать за счет увеличения акцизов, сообщил министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов.
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§ Ваш земляк
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2564
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Меня угощали как-то "коньяком" из пятилитровки. Дешёвая водка с ароматизатором - у меня в это же время белорусский ликёр ореховый стоял - запах один в один.

У меня один коллега бывший так и делал - ложил в поллитровую бутылку самопальной водки(стоит 100 рублей) три "барбариски".Можно пить и не закусывать,проверено.
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§ abaika95
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
abaika95


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Сообщений: 369
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.08.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Так никто и не спорит, что казахстанская продукция лучше и качественней//
О как! Сейчас наверно дождь со снегом пойдет) земляк сказал что у нас что хорошее есь)) пойду пиво возьму по такому случаю) Земляк вспоминаешь наше пиво?) передать?)
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§ Kairat stayer
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Kairat stayer


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Сообщений: 1189
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Так и здесь не в магазинах продают!Но если кому надо, то достать не проблема.


Вот-доходчивое объяснение. А-то я подумал, что уже мелкие тары не устраивают и параллельно в магазинах перешли на более большие баклажки.
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