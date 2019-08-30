Цитата: Victor Yang:

Меня угощали как-то "коньяком" из пятилитровки. Дешёвая водка с ароматизатором - у меня в это же время белорусский ликёр ореховый стоял - запах один в один.

У меня один коллега бывший так и делал - ложил в поллитровую бутылку самопальной водки(стоит 100 рублей) три "барбариски".Можно пить и не закусывать,проверено.