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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4810
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
всегда валяется мелочь, не менее

У меня двадцать евро железками,
Не знаю куда деть.
В магазинах не берут, в обменниках тоже.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17227
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В магазинах не берут, в обменниках тоже.

Алекс, ни один банк Мира, монеты иностранные не принимает.
Вот мои монеты Мира, в одном ведёрке.

Вес 900 гр. Это мне знакомый - отдал,
несколько лет назад. Ещё кубышка 1 есть.
Надо дойчмарки - выбрать и в банк- отнести.
Поменять на Евро. Тут монеты, наверное
с половины Мира... :lol: :oops:
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