drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2062





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17223

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:58 Алекс, вот сегодня нашёл в Русском-



Киевское сухое варенье. Это из рубрики

Доры. А у русских это называется-мармелад.

Я покупать не стал.Раньше его много -

брал. Наелся уже...