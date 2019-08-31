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§ NG.kz
Дождь в Костанае - последствия и уроки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36586
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаем вашему вниманию видеообзор читателей "НГ", страдающих от последствий сильного, но не экстремального дождя, который прошел в Костанае с 29 на 30 августа
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§ drakon
Re: Дождь в Костанае - последствия и уроки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17223
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.08.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последствиям уже - 30 лет.
Уроков - никаких тоже - 30 лет... 8-) :-o
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§ alex_60
Дождь в Костанае - последствия и уроки
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4801
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 15:43
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