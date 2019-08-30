Цитата: Сабыр:

Не знаю,но самогон по-любому воняет! Хоть как ты его чисть и крась! Кто меня только и каким не угощал,не то! Воняет!

Так и вискарь воняет,но почему то ест любители и стоит при этом кучу денег.

Я брагу настаивал на абрикосах ,так самогончик прям с запахом абрикосов получался,правда давно это было я ещё маленький был,тогда в приципе и водка не дорогая была,только денег не было.