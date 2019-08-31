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§ NG.kz
Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота Фёдора
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом, но включил электропитание робота Фёдора на борту Международной космической станции. Появление Федора, созданного, кстати, роботостроителями Магнитогорска, на МКС сопряжено с серией проблем.
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§ Butch
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Butch


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Сообщений: 106
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.08.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта, – сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен Фёдор. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35964

Вот даже фамилию внёсшего предложение не обязательно было называть, и так понятно что с постсоветского пространства человек :lol: у нас же всё чинится исключительно молотком, что высокоточное, прецизионное оборудование, что дырка в заборе :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1179
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь, что всё будет нормально с роботом Федей и он благополучно приземлиться у нас, как и ранее сочувствую и переживаю, бедняга многое пережил.
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