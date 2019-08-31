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§ NG.kz
Миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам предсказали в Британии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36585
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный санитарный врач Великобритании профессор Салли Дэвис заявила, что массовое применение антибиотиков в кормах животных представляет гораздо большую угрозу для людей, чем глобальное потепление. Причиной выработки устойчивости организма к антибиотикам Дэвис назвала применение гармонов роста в животноводстве.
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§ Butch
Re: Миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам предсказали...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.08.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё нормально господа британцы. Нешто вы всерьёз полагали что сможете всю нежизнеспособную человеческую массу сохранить и приумножить?! Увы, законам естественно-научных дисциплин глубоко плевать на человеческое самомнение, равно как и на "неверие" в них. Рано или поздно антибиотики, да и вообще все средства искусственного поддержания жизни, станут неэффективными, можно лишь попытаться чуть отодвинуть во времени этот процесс, опять же за счёт жертв в текущем моменте. Но мы для этого стали уже чересчур "сопливыми" :-)
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§ Козлов я
Re: Миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам предсказали...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.08.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данным экспертов, до 70% мяса там производится с применением антибиотиков.

Ну вот, а вы все- "новичок",да "новичок"!
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