Butch Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 106

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:51 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35964 Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта, – сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен Фёдор. Источник:

Вот даже фамилию внёсшего предложение не обязательно было называть, и так понятно что с постсоветского пространства человек у нас же всё чинится исключительно молотком, что высокоточное, прецизионное оборудование, что дырка в заборе