Butch Re: Миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам предсказали... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 106

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:32 Всё нормально господа британцы. Нешто вы всерьёз полагали что сможете всю нежизнеспособную человеческую массу сохранить и приумножить?! Увы, законам естественно-научных дисциплин глубоко плевать на человеческое самомнение, равно как и на "неверие" в них. Рано или поздно антибиотики, да и вообще все средства искусственного поддержания жизни, станут неэффективными, можно лишь попытаться чуть отодвинуть во времени этот процесс, опять же за счёт жертв в текущем моменте. Но мы для этого стали уже чересчур "сопливыми"