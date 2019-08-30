Цитата: Ваш земляк:

Ты и в оружии не копенгаген,как, впрочем,и во многом...



Да кто бы сомневался. Тот еще эксперд..



Сам в воскресенье на МАКС обязательно съезжу. Просто приятно там смотреть на творение рук человеческих.

Иногда там у меня просто дух захватывает от творений человеческого гения, это не из высосанных из пальцев батыров на улицах лепить.

Vital, если в Москве сейчас, то рекомендую сгонять в Щербинку - там сейчас крутая выставка по железнодорожной тематике. Не МАКС конечно, но тоже неплохо