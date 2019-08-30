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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4790
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 21:53
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4790
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 22:12
Комментарий удален модератором.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3999
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.08.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец жоних,кругозор свой и наш расширяешь!
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3999
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.08.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,сегодня явно не твой день.
Держись,друг.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4790
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 22:38
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7943
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Лиля я и домик присмотрел. Сырой вариант. Недорого. Осталось земельку приглядеть))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7943
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну потом к ним примбабасы навешивают и не плохо получается.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7943
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вариантов куча
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2556
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Китайцы молодцы, много чего в плане ВПК производят, в том числе танки Абрамс.

Ты и в оружии не копенгаген,как, впрочем,и во многом...
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§ dvb
Флуд и оффтопик (часть 4)
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 31.08.19 - 04:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты и в оружии не копенгаген,как, впрочем,и во многом...


Да кто бы сомневался. Тот еще эксперд..

Сам в воскресенье на МАКС обязательно съезжу. Просто приятно там смотреть на творение рук человеческих.
Иногда там у меня просто дух захватывает от творений человеческого гения, это не из высосанных из пальцев батыров на улицах лепить.
Vital, если в Москве сейчас, то рекомендую сгонять в Щербинку - там сейчас крутая выставка по железнодорожной тематике. Не МАКС конечно, но тоже неплохо
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