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§ NG.kz
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36583
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ближайшее время в Казахстане стоимость табака и алкоголя может сильно вырасти. Рост цен на эти товары в стране намерены повышать за счет увеличения акцизов, сообщил министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов.
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§ Гога
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.08.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сабыр - Не те угощали !! Пил ещё в 80-ые , отец немца в деревне гнал , сыну студенту присылал . Как слеза , и никакого запаха . А мой дед в деревне в 70-ые делал как коньяк . Я тогда ещё не пил . И наливал в бутылки из-под коньяка . Знатоки ошибались !!
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§ Добринцофф
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.08.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Не знаю,но самогон по-любому воняет! Хоть как ты его чисть и крась! Кто меня только и каким не угощал,не то! Воняет!

Так и вискарь воняет,но почему то ест любители и стоит при этом кучу денег.
Я брагу настаивал на абрикосах ,так самогончик прям с запахом абрикосов получался,правда давно это было я ещё маленький был,тогда в приципе и водка не дорогая была,только денег не было.
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§ Сыкымы
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Хоть как ты его чисть и крась! Кто меня только и каким не угощал,не то! Воняет!

Сэкономив на сырье и перегонке, норовят сэкономить на средствах очистки. Купил я себе кувшин-фильтр для воды - и горя не знаю, ну и соблюдение технологии перегонки также важную роль играет. Если на продажу - льют всё в одну посуду,от первой до последней капли.
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§ Сыкымы
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

"...Бойтесь данайцев, дары приносящих..." :lol: 8-) :-o
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§ Сыкымы
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.08.19 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я брагу настаивал на абрикосах ,так самогончик прям с запахом абрикосов получался,правда давно это было я ещё маленький был,тогда в приципе и водка не дорогая была,только денег не было.

Самогонщик со стажем. С детцва :lol: 8-) 8-) :-o
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§ Ваш земляк
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2556
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 02:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я не знаю, мы еще пока расчетов не делали, но суть в том, чтобы повысить цены за счет акцизов. Это снижает потребление, это доказанный факт.
Уже после этих слов видна компетенция этого министра.Вместо дорогой водки люди начнут пить дешёвую бурдамагу. И выиграют от этого нововведения только барыги,продающие непонятно что.Конечно,официальные продажи снизятся.
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§ Ваш земляк
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2556
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Не тем тебя поили! Вот у меня тётка гнала самогон через несколько трав,подвешивала во фляге мешочек марлевый с травами,там у неё целая технология была. Так крепость была градусов шестьдесят и не пах самогоном вообще!
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