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§ NG.kz
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36583
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ближайшее время в Казахстане стоимость табака и алкоголя может сильно вырасти. Рост цен на эти товары в стране намерены повышать за счет увеличения акцизов, сообщил министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов.
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§ Kairat stayer
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если алкоголь подорожает, скорее всего в деревнях самогон будут гнать.
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§ Добринцофф
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.08.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Если алкоголь подорожает, скорее всего в деревнях самогон будут гнать.

Что значит если ?
Алкоголь давно подорожал,1000тнг за 0.5-это разве дёшево?
Нормальные люди уже давно самогон гонят,заходят в магазин берут мешок сахар 5000тнг и дрожжи.И кстати правильно делают с 1 кг сахара получается 1 литр замечательного 40% напитка.
Затраты на приготовление 10л самогона:
10кг сахара -2000тнг
1 кг дрожжей-320тнг.
Итого 2320
10 литров самогона это 20000тнг если считать по цене водки в магазине.
Разница 17700,ну и конечно незабываемое удовольствие от приготовления и дегустации натурпродукта.
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§ Сергей_я
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2781
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 30.08.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Если алкоголь подорожает, скорее всего в деревнях самогон будут гнать.

давно гонят уже
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§ Сабыр
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что хотят-то и творят. Хотя,ведь для нас самое главное что нет войны. ;-)
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§ Kairat stayer
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
10 литров самогона это 20000тнг если считать по цене водки в магазине. Разница 17700,ну и конечно незабываемое удовольствие от приготовления и дегустации натурпродукта.


Если по себестоимости при нынешних ценах самогон гнать почти два раза дешевле обходиться, тогда особого смысла поднимать цены на алкогольную продукцию нет.
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§ Добринцофф
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.08.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Если по себестоимости при нынешних ценах самогон гнать почти два раза дешевле обходиться, тогда особого смысла поднимать цены на алкогольную продукцию нет

17700 и 2320,тут как бы не в два ,а 7 раз дешевле обходится.
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§ Vital
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7943
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из самагона и коньяк не хилый делают. Товарищ плотно занимается, я ему кору французского дуба подогнал. 4 недели настоял. Напиток отличный. Не какой магазин не нужен.
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* Гога
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.08.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[b]*Я не знаю, мы еще пока расчетов не делали* - как всегда ,сначала сказать , а только потом думать , как это сделать .
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* Гога
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.08.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*Я не знаю, сколько стоят сигареты в Казахстане, но я знаю, что за рубежом они намного дороже. * - Явное лукавство . Как можно сравнивать , если не знаешь ?
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* Гога
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.08.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*за рубежом они намного дороже * - Когда же дождусь что-то похожее на такую фразу -*за рубежом зарплаты намного больше , надо и нам ПОДНИМАТЬ *.
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* Гога
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1129
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.08.19 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vital - Так самогон есть натуральный продукт , а особенно когда двойной очистки, - О,это класс !!
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§ Сабыр
Re: Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю,но самогон по-любому воняет! Хоть как ты его чисть и крась! Кто меня только и каким не угощал,не то! Воняет!
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§ Vital
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7943
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
А ты его не нюхай, а так пей. Нос закрой пальцами:)) :lol:
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§ maxsaf
Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3164
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично мне подорожание табака и алкоголя - вообще до лампочки, хоть где.
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