Добринцофф Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6687

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:21 Цитата: Kairat stayer:

Если алкоголь подорожает, скорее всего в деревнях самогон будут гнать.

Что значит если ?

Алкоголь давно подорожал,1000тнг за 0.5-это разве дёшево?

Нормальные люди уже давно самогон гонят,заходят в магазин берут мешок сахар 5000тнг и дрожжи.И кстати правильно делают с 1 кг сахара получается 1 литр замечательного 40% напитка.

Затраты на приготовление 10л самогона:

10кг сахара -2000тнг

1 кг дрожжей-320тнг.

Итого 2320

10 литров самогона это 20000тнг если считать по цене водки в магазине.

Разница 17700,ну и конечно незабываемое удовольствие от приготовления и дегустации натурпродукта.