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§ NG.kz
Николай Воронин: Когда будет результат?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36583
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отмечая рост цен на продовольственные товары, правительство в августе 2019 года объявило о намерении ввести усиленный контроль над ценами на 10 видов продуктов питания. Думается мне, что это очередное пустословие.
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§ alex_60
Re: Николай Воронин: Когда будет результат?
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///ввести усиленный контроль над ценами на 10 видов продуктов питания.///

Что такое -усиленный.
А может лучше суперусиленный?
И товары эти помним-морковка, свёкла, картошка, лук..
Смешно.
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§ сайлау курманов
Re: Николай Воронин: Когда будет результат?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3142
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.08.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря отпустили ЕБ на покой, под его чутким руководством было замечательно, даже к его приезду тучи разбегались сами , день становился солнечным, ярким, депутат из лисаковки подтвердить
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§ maxsaf
Re: Николай Воронин: Когда будет результат?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3163
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А что скажут теперь нурлыкуны, которые хором кричали, что благодаря Назарбаеву мы впереди планеты всей?

Молчат... Мож выходной у них...
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§ drakon
Николай Воронин: Когда будет результат?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17217
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мож выходной у них...

Да, праздник же сегодня.
Что - забыл чтоли... :lol: :oops:
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