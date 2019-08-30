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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 15:46
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет с макс 2019. Друзья это крутяк!! Рев двигателей.
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.08.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Всем привет с макс 2019. Друзья это крутяк!! Рев двигателей.

Привет!Мороженку обязательно купи. :-)
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Вот он секретный су 57. Китайцы только около него крутятся))
Цитата:
Добринцофф:

Мороженку щас найду)))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Мороженки только взрослым, мне не продали)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17217
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мороженки только взрослым, мне не продали)

Виталик, ты что? Малолетка что ли?... :lol: :oops:
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Содрали как с взрослого.)
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где серый волк тут должен быть. Я нашёл его синхрофазатрон.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то дождался. Су 57 чудеса в небе вытворяет. Красавчик. Невероятные вещи делает.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1176
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот он секретный су 57. Китайцы только около него крутятся))


Китай рассматривает покупку Су-57, пока сравнивают его возможности с самолетами собственного производства. Китайцы молодцы, много чего в плане ВПК производят, в том числе танки Абрамс. Мы у них будем приобретать 12 реактивных систем залпового огня AR-3 стоимостью около 400 млн. долларов, контракт на поставку в сентябре планируют подписать.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7938
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ну су-57 впечатляет. Выкрутасы красивые вытворял. Ух. Рев двигателей такой что сердце выпрыгивало из груди. Миг-35 тоже красавчик
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1176
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ну су-57 впечатляет.


Пятого поколения, в Сирии испытывают, кроме Китая Сирия и Турция интерес к ним проявляют.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3163
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там было, на предыдущей страничке, где все красно? :-o
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