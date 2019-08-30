Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 4) #2441





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Регистрация: 28.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 19:04 Цитата: Vital:

Вот он секретный су 57. Китайцы только около него крутятся))



Китай рассматривает покупку Су-57, пока сравнивают его возможности с самолетами собственного производства. Китайцы молодцы, много чего в плане ВПК производят, в том числе танки Абрамс. Мы у них будем приобретать 12 реактивных систем залпового огня AR-3 стоимостью около 400 млн. долларов, контракт на поставку в сентябре планируют подписать.