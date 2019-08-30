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§ NG.kz
Ситуацию в рудненском доме ребенка прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36583
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по пресс-релизу, распространенному ведомством сегодня, 30 августа, накануне вечером представители комиссии "Нур Отана", эксперты, руководство управления здравоохранения встретились с коллективом специализированного Дома ребенка в Рудном.
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§ peshexod
Re: Ситуацию в рудненском доме ребенка прокомментировали в...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3407
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.08.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
можно только по контексту пресс-релиза догадываться, что главный врач учреждения Рамзия Гилязутдинова все-таки уволена

В суд надо идти и защищать свою честь, а не просить о помиловании.
Цитата:
зампредседателя совета по защите детей при партии «Нур Отан» Динара ЗАКИЕВА

Сама не имеет права уволить, кому то дала поручение?
Это что вообще и как? Кто уволил и с какой формулировкой?
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§ Козлов я
Re: Ситуацию в рудненском доме ребенка прокомментировали в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.08.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это называется "партийная дисциплина". Поскольку все из занимающих высокие посты являются членами ОДНОЙ партии.
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§ peshexod
Re: Ситуацию в рудненском доме ребенка прокомментировали в...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3407
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.08.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Это называется "партийная дисциплина"

Может тогда и трудовой кодекс не нужон и конституция, будем жить по уставу НурОтана?
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§ Козлов я
Re: Ситуацию в рудненском доме ребенка прокомментировали в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
благодаря поднятой проблеме внимание и контроль местной исполнительной власти к таким учреждениям будет усилен

Цитата:
Замечания приняты, разъяснены и исправляются

Т.е. против ветра не поплюешь. Иначе - партбилет на стол. Проще проглотить все,что тебе напихали.
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§ peshexod
Re: Ситуацию в рудненском доме ребенка прокомментировали в...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3407
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати с праздником всех!
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§ Козлов я
Ситуацию в рудненском доме ребенка прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.08.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо! Мы очень уважаем жену Константина!
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§ electro
Re: Ситуацию в рудненском доме ребенка прокомментировали в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.08.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Иначе - партбилет на стол


Да на кой черт он нужен???
:-o
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