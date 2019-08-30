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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1172
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 15:46
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7933
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет с макс 2019. Друзья это крутяк!! Рев двигателей.
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6684
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.08.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Всем привет с макс 2019. Друзья это крутяк!! Рев двигателей.

Привет!Мороженку обязательно купи. :-)
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7933
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Вот он секретный су 57. Китайцы только около него крутятся))
Цитата:
Добринцофф:

Мороженку щас найду)))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7933
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Мороженки только взрослым, мне не продали)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17216
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мороженки только взрослым, мне не продали)

Виталик, ты что? Малолетка что ли?... :lol: :oops:
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