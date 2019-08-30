NG.kz Кустанай. Британская библиотека. Лондон



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:54 Жителей города Костаная (Кустаная) всегда интересовала его история. В 1978 году на бюро горкома партии была четко определена дата основания населенного пункта - декабрь 1879 года. Впервые очень широко и популярно эта дата отмечается в городе с 1979 года, когда Кустанаю исполнилось 100 лет. Торжество проходило во Дворце культуры камвольно-суконного комбината. А 16-17 августа 2019 года костанайцы отметили его 140-ю годовщину. Что же было написано о городе за этот период?

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