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§ NG.kz
Кустанай. Британская библиотека. Лондон
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36582
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жителей города Костаная (Кустаная) всегда интересовала его история. В 1978 году на бюро горкома партии была четко определена дата основания населенного пункта - декабрь 1879 года. Впервые очень широко и популярно эта дата отмечается в городе с 1979 года, когда Кустанаю исполнилось 100 лет. Торжество проходило во Дворце культуры камвольно-суконного комбината. А 16-17 августа 2019 года костанайцы отметили его 140-ю годовщину. Что же было написано о городе за этот период?
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§ peshexod
Re: Кустанай. Британская библиотека. Лондон
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3407
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди хранящие историю, вот чьё мнение необходимо учитывать при всяких переименованиях.
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