alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #2401





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4786

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:59 Ну могу понять, уехал, улучшил свою жизнь.

Но лицо человеское зачем терять.

Но особенно поражает когда по уезду работы толком не нашел, никуда не пристал, из города в город тык_мык.

Вокруг одни вражеские власти, и при этом гадить на Родину.

Не понимаю.