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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 137 из 137«1...135136137
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17215
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
купил деревню?

Алекс, зачем? Помнишь пестню-
Деревня - моя,
Деревенька - колхозница...
Кто её купил?
Поэт, композитор или Певица... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Помнишь пестню- Деревня - моя, Деревенька - колхозница...


во времена этой песни было-
все вокруг колхозное, все вокруг мое.
деревня, лес, река, трактора,зерно,солярка..
смотри не хочу, бери не хочу...
коммунизм короче говоря. а мы и не знали что это он.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17215
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это главное кольцо,въезд в деревню,

Со стороны Гамбурга. Ну прямо, ну никакой -
Стеллы. Как же без неё нам жить в деревне?
Жалеют - деньги. А в центре кольца,это-
Фонарь стоит... :lol: :oops: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ну никакой - Стеллы. Как же без неё нам жить


Ну Стелла может и есть, как нибудь Шульц,
А без стелы, да, как вы живёте.
Хотя В Талапкере стелы вроде тоже нет, так что не расстраивайся.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17215
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну Стелла может и есть, как нибудь Шульц,

Алекс, есть у меня знакомая, Стелла.
Но Болгарка - она.Коллега Барбары.
Муж у неё - немец. Hans.
Сейчас в Болгарии - живут.На 2 страны... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
есть у меня знакомая,


что много у тебя знакомых..
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17215
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что много у тебя знакомых..

Одних коллег Барбары - женщин
человек 20 наверное.Испанка -
есть среди них.Даже фотки - есть... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Даже фотки - есть...


с новогоднего карпоратива?
ты дед Мороз?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17215
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты дед Мороз?

Нее, раньше у нас, любили гулять... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нее, раньше у нас, любили гулять...


в одной комнате сорок человек?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
или на улице?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну это врядли, полиция бы арестовала.

[Исправлено: alex_60, 30.08.2019 - 13:32]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
или соседи бы позвонили.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17215
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
или соседи бы позвонили.

Ну ни на минуту нельзя без
присмотра - оставитть... :lol:
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