Ольга Колоколова Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае #55



Модератор

(Администрация сайта) Сообщений: 2341

Регистрация: 24.12.06 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 13:28 чтобы не отвечать на возмущенные письма по одному: считаю, что модератор ошибся, разрешив реально с провокационным душком пост Юли. При этом пользователь сделал свое дело и удалился. А началось то, что началось. Pro100tak не прав только в одном: вместо того чтобы пожаловаться на комментарий, начал дискуссию в ветке. В данном случае отделить зерна от плевел практически невозможно. В соответствии с правилами кометы удалены:

- в силу националистического их характера - у некоторых

- поскольку они представляют собой личную пикировку - у большинства

- не имеют отношения к теме ветки - у всех.



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