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≡ Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36580
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стела, которая появилась на пересечении улиц Баймагамбетова, Воинов-Интернационалистов и пр. Абая, представляет собой 13-метровую металлическую конструкцию со стеклянным шаром в верхней части.
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§ pro100tak
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 10:53
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:53
Комментарий удален модератором.
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§ Kairat stayer
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:55
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4786
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:55
Комментарий удален модератором.
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§ pro100tak
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 11:18
Комментарий удален модератором.
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§ таноми52
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 939
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.08.19 - 11:54
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2553
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.08.19 - 12:45
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2553
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.08.19 - 12:49
Комментарий удален модератором.
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§ pro100tak
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 13:16
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2553
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.08.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и поговорили...
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* Ольга Колоколова
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2341
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 30.08.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чтобы не отвечать на возмущенные письма по одному: считаю, что модератор ошибся, разрешив реально с провокационным душком пост Юли. При этом пользователь сделал свое дело и удалился. А началось то, что началось. Pro100tak не прав только в одном: вместо того чтобы пожаловаться на комментарий, начал дискуссию в ветке. В данном случае отделить зерна от плевел практически невозможно. В соответствии с правилами кометы удалены:
- в силу националистического их характера - у некоторых
- поскольку они представляют собой личную пикировку - у большинства
- не имеют отношения к теме ветки - у всех.

Если появится большое желание обсудить модерацию - перечтите правила, пожалуйста. особенно то, где говорится, что с модераторами публично не спорят
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§ pro100tak
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 14:06
Комментарий удален модератором.
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§ pro100tak
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 14:25
Комментарий удален модератором.
Профайл
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