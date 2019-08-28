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≡ Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36580
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стела, которая появилась на пересечении улиц Баймагамбетова, Воинов-Интернационалистов и пр. Абая, представляет собой 13-метровую металлическую конструкцию со стеклянным шаром в верхней части.
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§ pro100tak
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60

Сдается мне, нормальный же чел. По крайней мере, один из тех, с кем вместе шашлычим-бешбармачим под водочку. И вот же как получается - человечица закинула непотреб, а мы бодаемся. Да желтую карточку ей показать, или в угол поставить на пару недель. И тема закрылась бы.
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§ alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4765
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
городские в больших морозильниках хранят, 21 век понимаешь ли.


интересно, в америке,германии соблюдают эту традицию
соплеменники- хранить коня в холодильнике зимой.
21 век понимашь. обязаны как бы, да?
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§ Kairat stayer
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За Стивена Сигала ещё в 2016 году Хохлу разъяснял, да время летит, почти три года прошло, цитирую:

За що огорчаться, нема поводов для огорчений. Далее, повсеместно будем развивать национальные виды спорта, заметьте, это не только состязания всадников на конях. Не менее важно соблюдение традиции и обычаев, которым в настоящее время уделяется должное внимание. Также будем участвовать в Всемирных играх кочевников, наш ага Стивен Сигал (ага или брат-уважительное обращение) не зря постоянно искал свои корни, на указанные игры, он приехал из Голливуда не ради денег или с целью пиарить себя, у него достаточно авторитета, славы и денежных средств. Многоуважаемый Хохол, потомкам кочевникам нет необходимости пересаживаться на лошадей, для этого есть японские, американские, европейские, корейские и другие железные кони. Мы и так приспособлены к реальным условиям жизни, также как и другие народы играем, и будем играть в футбол, гольф, волейбол и т.д.

Дякую за увагу! Спасибо за внимание!

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=583277&topic_id=27240&forumid=1
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§ alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4765
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Сдается мне


да ладно, все норм. шутим понемногу.
ну в каждой шутке есть доля правды, не без этого.
все все понимают, вы-ты тоже.надеюсь.
дождь идет, четыре дня подряд будет лить.

[Исправлено: alex_60, 30.08.2019 - 10:58]
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§ pro100tak
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
четыре дня подряд будет лить.

А вот это реально плохо. Если в валках - прорастет, если стоит - ляжет, или же осыпется при такой погоде. Кругом потери. И так-то толком ничего не выросло. Министров в том ведомстве меняют, что даже не вспомнишь имен-фамилий и очередность. Вот отвлекают постоянно, пока напишешь реплику-предложение, столько, оказывается, времени улетает. даже забыл, чо хотел сказать
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§ таноми52
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 939
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.08.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Рекомендую, в первую очередь, Таноми и Максафу




Спасибо за внимание! :-)
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* Ваш земляк
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2552
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.08.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
учитесь чтить культуру, обычаи и традиции коренного этноса этой земли.

Мы тут хозяева! Посыл понят.Цитата:
pro100tak:
Есть, между прочим, куча памятников свиньям, есть даже памятники салу и картошке, и что, нам надо над этим как-то ТУПО пошутить?

Да шути сколько влезет! Просто у нормального,адекватного человека не возникнет даже тени мысли обидеться на подобное.Цитата:
pro100tak:
первое государство у нас Тюркский каганат, 5-6 век н.э.

А что же сразу от Адама не ведёте?!Или с хохлами спорить нет желания?Цитата:
pro100tak:
Pro100 учитесь чтить нашу историю и и наши традиции.

И вы тоже не забывайте, кто и чем помогал,строил и т.д.Цитата:
pro100tak:
Великий Шелковый путь,

Так, теперь ещё и Шёлковый путь ваш?Колесо тоже какой-нибудь древний Берик изобрёл?!
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* Ваш земляк
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2552
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.08.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
В любом случае, я буду добиваться того, чтобы провокационные посты здесь не проходили.

А как ты относишься к выходкам Сайлау Курманова, который позволяет себе намекать что слишком много ещё разговаривают на русском, много ещё названий неказахских,что почему-то нет казахов а соревнованиях по картингу и много ещё подобного? Не возмущает?
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