Цитата: pro100tak:

учитесь чтить культуру, обычаи и традиции коренного этноса этой земли.

Мы тут хозяева! Посыл понят.Цитата: pro100tak:

Есть, между прочим, куча памятников свиньям, есть даже памятники салу и картошке, и что, нам надо над этим как-то ТУПО пошутить?

Да шути сколько влезет! Просто у нормального,адекватного человека не возникнет даже тени мысли обидеться на подобное.Цитата: pro100tak:

первое государство у нас Тюркский каганат, 5-6 век н.э.

А что же сразу от Адама не ведёте?!Или с хохлами спорить нет желания?Цитата: pro100tak:

Pro100 учитесь чтить нашу историю и и наши традиции.

И вы тоже не забывайте, кто и чем помогал,строил и т.д.Цитата: pro100tak:

Великий Шелковый путь,

Так, теперь ещё и Шёлковый путь ваш?Колесо тоже какой-нибудь древний Берик изобрёл?!