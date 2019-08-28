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pro100tak:
учитесь чтить культуру, обычаи и традиции коренного этноса этой земли.
Мы тут хозяева! Посыл понят.Цитата:
pro100tak:
Есть, между прочим, куча памятников свиньям, есть даже памятники салу и картошке, и что, нам надо над этим как-то ТУПО пошутить?
Да шути сколько влезет! Просто у нормального,адекватного человека не возникнет даже тени мысли обидеться на подобное.Цитата:
pro100tak:
первое государство у нас Тюркский каганат, 5-6 век н.э.
А что же сразу от Адама не ведёте?!Или с хохлами спорить нет желания?Цитата:
pro100tak:
Pro100 учитесь чтить нашу историю и и наши традиции.
И вы тоже не забывайте, кто и чем помогал,строил и т.д.Цитата:
pro100tak:
Великий Шелковый путь,
Так, теперь ещё и Шёлковый путь ваш?Колесо тоже какой-нибудь древний Берик изобрёл?!