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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4765
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну могу понять, уехал, улучшил свою жизнь.
Но лицо человеское зачем терять.
Но особенно поражает когда по уезду работы толком не нашел, никуда не пристал, из города в город тык_мык.
Вокруг одни вражеские власти, и при этом гадить на Родину.
Не понимаю.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 939
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.08.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получила СМС из ЦОНа о готовности документа: русские слова набраны латиницей!Как таГ? Это же не частная переписка, а сообщение из госучреждения. Окончательный конец кириллице? Или порученцы не придают этому значения, не понимают, что творят?
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11917
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: Получила СМС из ЦОНа о готовности документа: русские слова набраны латиницей!Как таГ? Это же не частная переписка, а сообщение из госучреждения. Окончательный конец кириллице?

И 112 пишет латиницей - это связано с количеством символов в смс - кириллицей в два раза меньше помещается в одно сообщение.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17214
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
кириллицей в два раза меньше помещается в одно сообщение.

А я то своим умишком не мог сообразить,
для чего латиницу - ввели. Чтобы больше
СМСок писать... :lol: :oops: ;-)
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2552
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.08.19 - 02:47
Комментарий удален модератором.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2552
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.08.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://motor.ru/news/jac-s4-s7-28-08-2019. Новость прочитал про машинки, собираемые в Кустанае.
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Новость прочитал

нет такой страницы.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2552
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.08.19 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

На мотор.ру прочитал, что в России будут продавать Джаки, собираемые в Кустанае.

[Исправлено: Ваш земляк, 30.08.2019 - 01:24]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4765
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем сериалам сериал.
Переход власти в Украине.
Вчера новая рада сменила всех кого только можно.
Раду, правительство, генпрокурора, шефа сбу.
И сегодня уже обмен.
Всё по плану.

[Исправлено: alex_60, 30.08.2019 - 11:24]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4765
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон Дракон пришел, и не знает что сказать.
скажи- Гутен Морген.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17214
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Гутен Морген.

Гутен Морген, Господа.
С Днём Конституции, Вас!!!... :lol: :oops:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4765
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Гутен Морген, Господа. С Днём Конституции, Вас!!!..


не знаю как ответить.
до 2009 года День конституции приходился на мой день рождения.
и мой день рождения всегда был выходной день.
потом дату изменили.специально наверное.
поэтому просто- привет.
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