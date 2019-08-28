pro100tak Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 360

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:59 Цитата: alex_60:

Перед ними никто на коленях не стоит. Песнопения не производят.

1) давайте без каких-то намеков на какое-то различное положение на ступенях развития;

2) о каких садах речь? Пресловутая невнимательность? Можете ли оппонировать мне при этом? Памятники такие имеются не только в Украине, но и в России;

3) в те времена, когда наша страна (наши территории, наши предыдущие государства) была вовсю задействована в развитии мира, во взаимном познании цивилизаций между глобальными центрами того мира - подтверждением чего является Великий Шелковый путь, вероятнее всего, что ближе к каким-то поклонениям были ваши древние предки;

4) а почему в 5 утра нельзя что-нибудь да написать? Тем более, в связи с тем, что "или не читаю" я что-нибудь такое, не задевающее коренных жителей (аборигенов, в Вашем понимании). Знакомо ли Вам имя Оноре де Бальзак? Так он вообще сутки делил на трое суток - дольше прожить хотел;

5) не стоит выдергивать слова из текста. Вы же прекрасно понимаете, что возмущают параллели между согымом и лошадью, когда человечица не понимает истинного значения слова согым, и с провокационным упоминанием батыров. Если что-то очень сильно возмутило, так только эти два момента. При этом никого не трясло;

6) и, действительно, ХХI-ый век на дворе. Нет Союза, нет социализма (упреждаю, шведский и китайский - как будто социализм), много уже что изменилось. Pro100 некоторые здесь, именно на форуме, в отличие от всех моих знакомых в городе, области, стране, продолжают (или начали?) мыслить категориями вчерашнего дня.

Ну, и в завершение, если какие-то мои высказывания не понравились, Вы экстраполируйте их на свои комменты.



[Исправлено: pro100tak, 30.08.2019 - 09:13]