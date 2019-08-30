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§ NG.kz
Николай Воронин: Когда будет результат?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36580
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отмечая рост цен на продовольственные товары, правительство в августе 2019 года объявило о намерении ввести усиленный контроль над ценами на 10 видов продуктов питания. Думается мне, что это очередное пустословие.
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§ alex_60
Re: Николай Воронин: Когда будет результат?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4756
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///ввести усиленный контроль над ценами на 10 видов продуктов питания.///

Что такое -усиленный.
А может лучше суперусиленный?
И товары эти помним-морковка, свёкла, картошка, лук..
Смешно.
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