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pro100tak:
А вот свою историю мы будем возрождать. "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" - эти слова приписывают то Черчиллю, то Ломоносову, то древним грекам - в любом случае их сказал великий человек.
Возрождали и будем возрождать, те-же игры кочевников, ранее обсуждали, что наш ага Стивен Сигал специально приезжал из США в Кыргызстан, чтобы искать свои корни и.т.д. Также историю будем чтить, скоро 750 летие Золотой Орды будем отмечать, 1269 году, на берегу реки Талас на курултае монгольской знати (Джучи, Чагатай, Угедей) объявили о своей независимости от Монгольской империи. Да и сам Джучи был захоронен в окрестностях Улытау, в целом улус Джучи в те времена являлся центром кочевников тюрко-монгольского мира.