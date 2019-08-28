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≡ Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36580
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стела, которая появилась на пересечении улиц Баймагамбетова, Воинов-Интернационалистов и пр. Абая, представляет собой 13-метровую металлическую конструкцию со стеклянным шаром в верхней части.
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§ pro100tak
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Перед ними никто на коленях не стоит. Песнопения не производят.

1) давайте без каких-то намеков на какое-то различное положение на ступенях развития;
2) о каких садах речь? Пресловутая невнимательность? Можете ли оппонировать мне при этом? Памятники такие имеются не только в Украине, но и в России;
3) в те времена, когда наша страна (наши территории, наши предыдущие государства) была вовсю задействована в развитии мира, во взаимном познании цивилизаций между глобальными центрами того мира - подтверждением чего является Великий Шелковый путь, вероятнее всего, что ближе к каким-то поклонениям были ваши древние предки;
4) а почему в 5 утра нельзя что-нибудь да написать? Тем более, в связи с тем, что "или не читаю" я что-нибудь такое, не задевающее коренных жителей (аборигенов, в Вашем понимании). Знакомо ли Вам имя Оноре де Бальзак? Так он вообще сутки делил на трое суток - дольше прожить хотел;
5) не стоит выдергивать слова из текста. Вы же прекрасно понимаете, что возмущают параллели между согымом и лошадью, когда человечица не понимает истинного значения слова согым, и с провокационным упоминанием батыров. Если что-то очень сильно возмутило, так только эти два момента. При этом никого не трясло;
6) и, действительно, ХХI-ый век на дворе. Нет Союза, нет социализма (упреждаю, шведский и китайский - как будто социализм), много уже что изменилось. Pro100 некоторые здесь, именно на форуме, в отличие от всех моих знакомых в городе, области, стране, продолжают (или начали?) мыслить категориями вчерашнего дня.
Ну, и в завершение, если какие-то мои высказывания не понравились, Вы экстраполируйте их на свои комменты.

[Исправлено: pro100tak, 30.08.2019 - 09:13]
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* alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4756
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
каких садах речь? Можете ли оппонировать мне при этом?[/quote

Вы о чем? Вы пуп земли? И сады какие то.
А туземцев то почему потеряли?

Цитата:
pro100tak:
Знакомо ли Вам имя Оноре де Бальзак


Да, к нему на 105 вроде ехать?

[Исправлено: alex_60, 30.08.2019 - 09:24]
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* alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4756
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
на форуме, в отличие от всех моих знакомых в городе, области, стране, продолжают (или начали?) мыслить категориями вчерашнего дня.


Да, здесь в основном маргиналы.
И как вас сюда занесло.
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§ pro100tak
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
pro100tak


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Сообщений: 360
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вы пуп земли? И сады какие то

Ну, сады были до исправления. Уже есть эффект. Хотя бы перечитываете сообщения, чтобы найти свои ляпы и исправить.
А пуп, не пуп - будем посмотреть. В любом случае, я буду добиваться того, чтобы провокационные посты здесь не проходили. Неправильно это pro100. Или НГ до такой степени заинтересована в контенте, в каких-то трафиках на боданиях на ее сайте, что может спецом пропускает такие комменты?
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* Kairat stayer
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Двадцать первый век на дворе однако. Адекватно надо окружающую действительность воспринимать. А не продолжать жить в каменном веке. Или не читать. Ваше право. А зачем мясо заготавливать на зиму? Свободно в продаже круглый год.


Соғым-традиционно заготавливаем на зиму и дальше продолжим. Где ты видел в деревнях мясные магазины? Кони и коровы в основном там из личного хозяйства. Это-же тебе не поросёнок, которого можно за один присест употребить.
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* alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4756
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
заготавливаем на зиму и дальше продолжим.

А зачем?
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* alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4756
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Хотя бы перечитываете сообщения,

Это вы пишите долго, по десять минут, и не видите, что все уже исправлено.
Исправляется после отправки и проверки.
Это так, для информации.
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* Kairat stayer
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А зачем?


Выше-же отметил простыми словами, что за один присесть в деревне невозможно целую лошадь употребить, да и мясных магазинов там нет.
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* alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4756
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Выше-же отметил простыми словами, что за один присесть в деревне невозможно целую лошадь употребить, да и мясных магазинов там нет.


ты в деревне живешь?
деревенские скорее всего не хранят а продают городским, тебе.
а ты на балконе хранишь?
как запах?
соседи не жалуются?

[Исправлено: alex_60, 30.08.2019 - 10:34]
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* Kairat stayer
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1167
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
А вот свою историю мы будем возрождать. "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" - эти слова приписывают то Черчиллю, то Ломоносову, то древним грекам - в любом случае их сказал великий человек.


Возрождали и будем возрождать, те-же игры кочевников, ранее обсуждали, что наш ага Стивен Сигал специально приезжал из США в Кыргызстан, чтобы искать свои корни и.т.д. Также историю будем чтить, скоро 750 летие Золотой Орды будем отмечать, 1269 году, на берегу реки Талас на курултае монгольской знати (Джучи, Чагатай, Угедей) объявили о своей независимости от Монгольской империи. Да и сам Джучи был захоронен в окрестностях Улытау, в целом улус Джучи в те времена являлся центром кочевников тюрко-монгольского мира.
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