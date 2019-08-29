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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36579
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас по статье 130 УК РК (клевета) злопыхатель может получить штраф до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Куда уж жёстче?
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§ pro100tak
Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Традиционные СМИ уступают. Даурен Абаев должен над этим конкретно задуматься и заняться этим. Телефонное право не должно работать! Чиновники не должны оказывать давление на редакторов, блокировать критику разными путями. В общественном сознании формируется альтернативная реальность".
Комментариев нет.
"Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы договорились о значении слов" - Рене Декарт.
"Можно дурачить часть народа все время, можно дурачить весь народ некоторое время, но нельзя дурачить все время весь народ" - Авраам Линкольн.
"Если бы люди стремились совершенствовать себя вместо того, чтобы спасать весь мир, если бы они пытались добиться внутренней свободы вместо того, чтобы освобождать все человечество, - как много они сделали бы для действительного освобождения человечества" - древняя китайская мудрость, приписывают Конфуцию.
И самая такая для этой темы: Да здравствует всё, благодаря чему, мы, несмотря ни на что! - Зиновий Паперный.
Давайте выпьем за День Конституции сегодня! А что пить? - так по совету покойного Черномырдина - ЛУЧШЕ ВОДКИ ХУЖЕ НЕТ.

[Исправлено: pro100tak, 30.08.2019 - 07:42]
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