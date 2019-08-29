pro100tak Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 358

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:41 Цитата: "Традиционные СМИ уступают. Даурен Абаев должен над этим конкретно задуматься и заняться этим. Телефонное право не должно работать! Чиновники не должны оказывать давление на редакторов, блокировать критику разными путями. В общественном сознании формируется альтернативная реальность".

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"Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы договорились о значении слов" - Рене Декарт.

"Можно дурачить часть народа все время, можно дурачить весь народ некоторое время, но нельзя дурачить все время весь народ" - Авраам Линкольн.

"Если бы люди стремились совершенствовать себя вместо того, чтобы спасать весь мир, если бы они пытались добиться внутренней свободы вместо того, чтобы освобождать все человечество, - как много они сделали бы для действительного освобождения человечества" - древняя китайская мудрость, приписывают Конфуцию.

И самая такая для этой темы: Да здравствует всё, благодаря чему, мы, несмотря ни на что! - Зиновий Паперный.

Давайте выпьем за День Конституции сегодня! А что пить? - так по совету покойного Черномырдина - ЛУЧШЕ ВОДКИ ХУЖЕ НЕТ.



[Исправлено: pro100tak, 30.08.2019 - 07:42]