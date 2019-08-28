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≡ Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36579
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стела, которая появилась на пересечении улиц Баймагамбетова, Воинов-Интернационалистов и пр. Абая, представляет собой 13-метровую металлическую конструкцию со стеклянным шаром в верхней части.
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§ yudjin
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6078
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.08.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такое ощущение, что в ней собрали все стелы нашей столицы.

А тож!
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§ юля елиссева
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1231
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.08.19 - 09:26
Комментарий удален модератором.
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§ Yorik
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.08.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
демонтировав прежнюю, эту то можно было хотя бы по центру овала поставить

Так они же основание от старой конструкции оставили, на него всю эту новую лабуду поставили.
В этой связи тем более актуален вопрос стоимости всего этого сомнительного удовольствия.
Кстати, интересно - верхняя часть (шарик и орел) будет крутиться? Или всегда будет смотреть на юго-запад?
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§ maxsaf
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3161
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
верхняя часть (шарик и орел) будет крутиться? Или всегда будет смотреть на юго-запад?

Верхняя часть точно хочет в Затоболовку )))
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§ Yorik
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
в Затоболовку

Сейчас надпись на шарике и орел обращены в сторону Рудного.
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§ yudjin
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6078
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.08.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Сейчас надпись на шарике и орел обращены в сторону Рудного.

скорее в сторону резиденции акима. Но очень плохо читается целиком. Лучше бы её повернуть на 90 град. против часовой стрелки, чтобы обращена была на схи, вдоль проспекта Абая.
Утром, кстати, заказчик в лице Тарасова на кольце что-то выяснял у работников.
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§ лимон
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.08.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
название у стелы есть? "глобус Кустаная"?
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§ yudjin
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6078
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.08.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон: название у стелы есть? "глобус Кустаная"?
Есть же разные представления о том как держится земля... на слонах, на китах, на черепахе... Видимо по обновленной программе образования вкупе с модернизацией сознания в рамках рухнамы... на пегасах! ;-)
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§ лимон
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.08.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Есть же разные представления о том как держится земля... на слонах, на китах, на черепахе...


тоже об этом подумал)))
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§ drakon
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17209
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все на свалку.

Истории... 8-) :-o
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§ Тот самый
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Сейчас надпись на шарике и орел обращены в сторону Рудного


100% на колесо оборзения акимата рудненского смотрит ))

Крупным планом шар вроде и неплохо выглядит, а издалека какая-то ерунда, нагромождение. На набережной колоски проще и симпатичнее, да и на символ города/области больше тянут.

Почему не мельница? Пишут же, что еще до советов Кустанай славился ветряными мельницами. И издалека видны были они. Неплохо бы смотрелся памятник в виде мельницы как по мне.

А лошади - давно уже не символ, упала численность и сильно. Только что поголовье каменных коней растет невиданными темпами.
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§ pro100tak
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 05:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Согым - наше все! Потому и ставят памятники согыму везде и всюду. Иногда верхом на согыме еще и батыров лепят. А тут, поверх согыма, вместо батыров, глобус Кустаная прилепили, для масштабности, так сказать!

Уважаемые модер и форумчане! К первому - Вы почему пропускаете такие провокационные комменты? ко вторым, авторам подобных постов и поддерживающим такое мнение, - будьте, пожалуйста, адекватнее, или хотя бы учитесь чтить культуру, обычаи и традиции коренного этноса этой земли. (употребляю понятие "коренного" во избежание нового витка никчемных бла-бла-бла).
Для сведения, согым в наших обычаях это не есть лошадь (конь, мерин, кобылица или пегас), это, чтобы были в курсе все неадекваты, - по сути праздник, связанный с заготовкой мяса на зиму, и сейчас у многих это даже необязательно заготовка чисто конины (многие предпочитают 50 на 50 с говядиной исходя из своих кулинарных предпочтений, и некоторые вынуждены обходиться только говядиной - конина в период согыма намного дороже). И если так трактовать, то таким людям как уважаемая Юля даже в шутку с таким провокационным контекстом не следует употреблять выражение про "наше все". Есть, между прочим, куча памятников свиньям, есть даже памятники салу и картошке, и что, нам надо над этим как-то ТУПО пошутить?
Юля же дальше якобы пытается то ли пошутить, то ли завести аудиторию. И модер этого типа не видит? На предыдущей ветке по этой стеле закинула провокацию она же, и что? Наступим на те же грабли? Зачем опять про батыров? (Кстати, пользуясь этой веткой озвучу свои ответы на вопросы с той ветки - первое государство у нас Тюркский каганат, 5-6 век н.э., и половцы - то же самое, что кипчаки с ханами Кончак и Гзак, в "Слове...", на тюркском - Казак).
И дополню. Нет сегодня в мире метрополий и колоний, так трактует новейшая история. (между прочим, чтобы были в курсе. Уверен, что БРИКС - это столько не экономический союз, сколько объединение тех стран, где есть проблемы с федерализмом, с малыми этносами, для противостояния наездам США, Британии, Франции и др. по вопросам Сибири, Крайнего Севера, Тибета, СУАР, Внутренней Монголии, Кашмира, индейцев и прочее. И эти проблемы внутренние, не выходят за пределы этих стран.) Однако, у некоторых еще остаются какие-то замашки и отношение к якобы бывшим своим, как каким-то восставшим сюзеренам. Да при царской России было, наверное, получше, чем при Союзе. И некоторые, пожившие при Союзе, пытаются как-то чего-то ...? Нет уже этого и не будет - зарубите себе это на носу. Pro100 учитесь чтить нашу историю и и наши традиции. Они и так-то столько лет пребывали в забвении. Хотя не совсем так. Многие мои знакомые русские заготавливали на зиму согым и с огромным удовольствием и сами ели, и гостей звали, и ходили по гостям. А вот свою историю мы будем возрождать. "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" - эти слова приписывают то Черчиллю, то Ломоносову, то древним грекам - в любом случае их сказал великий человек. И вы посмотрите, что творит ради просмотров в сети бестолковая нынешняя молодежь в РФ со своими танцами на "костях", ютюб заполнен. Если и у наших такое отношение к памятникам и памяти о предках - не превносите это в нашу жизнь.

[Исправлено: pro100tak, 30.08.2019 - 05:08]

[Исправлено: pro100tak, 30.08.2019 - 05:13]
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§ pro100tak
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 358
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 30.08.19 - 05:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекомендую, в первую очередь, Таноми и Максафу, почитать небольшое пока еще философское исследование -"Путь Тенгри". Есть, конечно же, буквально пара моментов, о которых можно поспорить, но, в целом, будет, полагаю, полезно.
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§ alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4749
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 06:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пять утра обличать и поучать.
Ну-ну.такие обидчивые прям.
Двадцать первый век на дворе однако.
Адекватно надо окружающую действительность воспринимать.
А не продолжать жить в каменном веке.
Или не читать. Ваше право.
А зачем мясо заготавливать на зиму?
Свободно в продаже круглый год.
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§ alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4749
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 06:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчёт памятников салу или свинье.
Перед ними никто на коленях не стоит.
Песнопения не производят.
Каждый воспринимает как воспринимает.
Памятник салу где?
Там где ему положено, в Украине.
Потому что сало, хохох, Украина это синонимы.
Миллион анекдотов по этому поводу. Про сало.
Никто не умер, разве что от смеха.
А от слова согым вас трясёт почему то.

[Исправлено: alex_60, 30.08.2019 - 07:47]
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