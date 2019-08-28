Цитата: юля елиссева:

Согым - наше все! Потому и ставят памятники согыму везде и всюду. Иногда верхом на согыме еще и батыров лепят. А тут, поверх согыма, вместо батыров, глобус Кустаная прилепили, для масштабности, так сказать!

Уважаемые модер и форумчане! К первому - Вы почему пропускаете такие провокационные комменты? ко вторым, авторам подобных постов и поддерживающим такое мнение, - будьте, пожалуйста, адекватнее, или хотя бы учитесь чтить культуру, обычаи и традиции коренного этноса этой земли. (употребляю понятие "коренного" во избежание нового витка никчемных бла-бла-бла).

Для сведения, согым в наших обычаях это не есть лошадь (конь, мерин, кобылица или пегас), это, чтобы были в курсе все неадекваты, - по сути праздник, связанный с заготовкой мяса на зиму, и сейчас у многих это даже необязательно заготовка чисто конины (многие предпочитают 50 на 50 с говядиной исходя из своих кулинарных предпочтений, и некоторые вынуждены обходиться только говядиной - конина в период согыма намного дороже). И если так трактовать, то таким людям как уважаемая Юля даже в шутку с таким провокационным контекстом не следует употреблять выражение про "наше все". Есть, между прочим, куча памятников свиньям, есть даже памятники салу и картошке, и что, нам надо над этим как-то ТУПО пошутить?

Юля же дальше якобы пытается то ли пошутить, то ли завести аудиторию. И модер этого типа не видит? На предыдущей ветке по этой стеле закинула провокацию она же, и что? Наступим на те же грабли? Зачем опять про батыров? (Кстати, пользуясь этой веткой озвучу свои ответы на вопросы с той ветки - первое государство у нас Тюркский каганат, 5-6 век н.э., и половцы - то же самое, что кипчаки с ханами Кончак и Гзак, в "Слове...", на тюркском - Казак).

И дополню. Нет сегодня в мире метрополий и колоний, так трактует новейшая история. (между прочим, чтобы были в курсе. Уверен, что БРИКС - это столько не экономический союз, сколько объединение тех стран, где есть проблемы с федерализмом, с малыми этносами, для противостояния наездам США, Британии, Франции и др. по вопросам Сибири, Крайнего Севера, Тибета, СУАР, Внутренней Монголии, Кашмира, индейцев и прочее. И эти проблемы внутренние, не выходят за пределы этих стран.) Однако, у некоторых еще остаются какие-то замашки и отношение к якобы бывшим своим, как каким-то восставшим сюзеренам. Да при царской России было, наверное, получше, чем при Союзе. И некоторые, пожившие при Союзе, пытаются как-то чего-то ...? Нет уже этого и не будет - зарубите себе это на носу. Pro100 учитесь чтить нашу историю и и наши традиции. Они и так-то столько лет пребывали в забвении. Хотя не совсем так. Многие мои знакомые русские заготавливали на зиму согым и с огромным удовольствием и сами ели, и гостей звали, и ходили по гостям. А вот свою историю мы будем возрождать. "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" - эти слова приписывают то Черчиллю, то Ломоносову, то древним грекам - в любом случае их сказал великий человек. И вы посмотрите, что творит ради просмотров в сети бестолковая нынешняя молодежь в РФ со своими танцами на "костях", ютюб заполнен. Если и у наших такое отношение к памятникам и памяти о предках - не превносите это в нашу жизнь.



[Исправлено: pro100tak, 30.08.2019 - 05:08]



[Исправлено: pro100tak, 30.08.2019 - 05:13]