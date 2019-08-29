alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2044





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4747

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:12 Цитата: drakon:

ну никакой - Стеллы. Как же без неё нам жить



Ну Стелла может и есть, как нибудь Шульц,

А без стелы, да, как вы живёте.

Хотя В Талапкере стелы вроде тоже нет, так что не расстраивайся.