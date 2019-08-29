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§ NG.kz
Золушка в карете из дыни, арбузные платья - в Костанае прошел День арбуза и дыни
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник второй год подряд организовывает КГУ Когамдык келисим (Дом дружбы). В этом году в нем приняли участие 15 костанайских детсадов, которые представили вкусные и красивые поделки.
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§ zloy kyrgyz
Re: Золушка в карете из дыни, арбузные платья - в Костанае...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 29.08.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые редакторы и журналисты НГ ну если пишите в статье название организации на не родном для вас языке хоть потрудитесь посмотреть как оно в интернете пишится, скопируйте и вставте в текст,работы на 3 секунды :-x
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§ alex_60
Re: Золушка в карете из дыни, арбузные платья - в Костанае...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто такой с пузом с детьми разговаривает?
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