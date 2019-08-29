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§ NG.kz
Синие, белые, желтые...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особенно сейчас, когда их на грядках множество, всех мастей и форм. Есть сорта, в которых мало семечек, а мякоть без горечи, хоть сырыми ешь. Ну, сырыми - это, конечно, перебор. Но есть блюда, которые позволяют максимально проявить собственный вкус баклажанов.
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§ юля елиссева
Re: Синие, белые, желтые...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1231
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.08.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной дизлайк за отсутствие ресторанных обозрений!
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§ drakon
Re: Синие, белые, желтые...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17208
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
за отсутствие ресторанных обозрений!

Юля, обещаю, совершить с тобой,
ресторанное обозрение... :lol: :oops:
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