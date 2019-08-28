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Отправлено: - 17:12 Цитата/// Отсутствие бардака именно в этом доме ребёнка не говорит о том, что в нашем королевстве в этой сфере тишь, гладь да божья благодать///



И еще цитата /// тогда написал - "Ужас ужас ужас. Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного бардака".///



1.Так по одному дому ребенка если в нем бардак можно рассуждать что в государстве -во всех сферах бардак)



2.И если в этом же доме ребенка нет бардака то нельзя утверждать что в этой сфере во всем государстве нет бардака) сложна) не дом ребенка а задачка по философии какаято)



Кароче по вашей "формалисткой" логике какая разница будет повод не будет повода, был ли первоночально бардак или нет, главно написать - /что в государстве бардак/ так я понимаю?)



Это я к чему веду, тут закон скоро выходит о необаснованной критике и критикующих.....)) шучу.