|Цитата:
abaika95:
неумно иногда вперед паровоза обвинять все и все, нужно для начала разобратся кто и куда
Полностью согласен...
Но уж очень убедительно нуротановцы преподнесли всё в прессе.
Мне не свойственно как бы доверить партийным деятелям. Но тут поверил, потому что изначально и мысли не допустил, что это всё может оказаться обыкновенным поклёпом.
Ну а так да, по большому счёту в нашем королевстве бардак во всех сферах, с которыми доводиться соприкасаться. И оптимизация учреждений здравоохранения проходит также в условиях бардака - оптимизация рудненских больниц тому пример. И тут, думаю, не исключение.
И если представители партии власти так публично солгали или некомпетентно высказали своё мнение на всю страну - это не бардак?
В общем, каюсь, больше им не поверю точно)))