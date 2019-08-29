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§ NG.kz
Мал золотник, да сперли!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как воришки в костанайском магазине "Сфинкс" кассу взаимопомощи стырили. Видео.
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§ Сергей_я
Re: Мал золотник, да сперли!
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2780
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.08.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом будут ныть, ой мы раскаялись, ой бес попутал.
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