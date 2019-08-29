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§ NG.kz
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Есть возможность прийти несколько раз, обменять валюту мелкими суммами, навредить законодательству", - сказал заместитель главы Национального банка РК Олег Смоляков, отвечая на вопросы журналистов.
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§ Сабыр
Re: Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что он несёт этот зам... Ну будем опять на наримановке менять. Будут из России привозить и рубль и доллар. Кому опять лучше будет? Что за страна...
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§ alex_60
Re: Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4745
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.//

о чем сегодня в другой ветке уже говорили.
не надо дела доводить до абсудра.
в данном случае это так.
зачем держать в кассе в наличии эквивалент больше 250 000 долларов?
одни сдают,другие покупают.
в принципе вообще можно не держать нисколько.
ну это теоретически конечно.
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§ Гога
Re: Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1124
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.08.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законы для честных пишутся , кому надо , тот всегда обойдет закон .
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