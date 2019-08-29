alex_60 Re: Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4745

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:43 ///Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.//



о чем сегодня в другой ветке уже говорили.

не надо дела доводить до абсудра.

в данном случае это так.

зачем держать в кассе в наличии эквивалент больше 250 000 долларов?

одни сдают,другие покупают.

в принципе вообще можно не держать нисколько.

ну это теоретически конечно.