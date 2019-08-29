Цитата: Уже определены порядка 507 тысяч человек, которым будут погашены кредиты. Мы должны понимать, что у одного человека может быть до двух, трех кредитов, которые не превышают 3 миллионов тенге. Если в семье кредиты у обоих супругов, займы будут погашены обоим (если кредиты не превышают 3 миллионов тенге. - Прим.)

Вечер перестает быть томным. Это просто потрясающая инициатива. Только возникает несколько вопросов:

1. Как попасть в этот список?

2. Как взять кредит в 3 лимона, если ты кандидат в список?

3. Кто оплачивает банкет?

4. Кто-то останется работать после такой инициативы?