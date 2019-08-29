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§ NG.kz
Определен список казахстанцев, которым погасят долги по кредитам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, почему про казахстанцев, которым положено погасить кредит, могут забыть. "Уже определены порядка 507 тысяч человек, которым будут погашены кредиты", - отметила она.
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§ Маркс
Re: Определен список казахстанцев, которым погасят долги по...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 496
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.08.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже определены порядка 507 тысяч человек, которым будут погашены кредиты. Мы должны понимать, что у одного человека может быть до двух, трех кредитов, которые не превышают 3 миллионов тенге. Если в семье кредиты у обоих супругов, займы будут погашены обоим (если кредиты не превышают 3 миллионов тенге. - Прим.)

Вечер перестает быть томным. Это просто потрясающая инициатива. Только возникает несколько вопросов:
1. Как попасть в этот список?
2. Как взять кредит в 3 лимона, если ты кандидат в список?
3. Кто оплачивает банкет?
4. Кто-то останется работать после такой инициативы?
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