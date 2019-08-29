abaika95 Re: Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:37 Цитата- инициировать принятие закона об ужесточении наказания за клевету. Никто не давал права оскорблять, доводить до абсурда дела, которые у нас делаются



Что мы могли воочию наблюдать последние два дня)





Цитата- Но дело в том, что нет абсолютно никакой необходимости подсчитывать число звонков и анализировать, сколько из них было давлением и сколько - разъяснениями



Ну как это) а как же потом доказать что было давление?)





Цитата- И к таким редакциям у наших слуг народа отношение двоякое: либо игнор, либо иски.





Ну так это же хорошо) я имею ввиду когда игнор) никто не звонит не разьесняет не давит) ляпота



и тогда судя из статьи что получается "независимым" редакциям никто не звонит с давлениями?) либо игнор либо сразу иски) а кому тогда звонят? -зависимым? Для чего? они же и так по курсу партии пишут) чтото както замудрено получилось у вас Тимур)