Цитата: abaika95:

неумно иногда вперед паровоза обвинять все и все, нужно для начала разобратся кто и куда

Полностью согласен...

Но уж очень убедительно нуротановцы преподнесли всё в прессе.

Мне не свойственно как бы доверить партийным деятелям. Но тут поверил, потому что изначально и мысли не допустил, что это всё может оказаться обыкновенным поклёпом.

Ну а так да, по большому счёту в нашем королевстве бардак во всех сферах, с которыми доводиться соприкасаться. И оптимизация учреждений здравоохранения проходит также в условиях бардака - оптимизация рудненских больниц тому пример. И тут, думаю, не исключение.

И если представители партии власти так публично солгали или некомпетентно высказали своё мнение на всю страну - это не бардак?

В общем, каюсь, больше им не поверю точно)))