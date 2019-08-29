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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас по статье 130 УК РК (клевета) злопыхатель может получить штраф до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Куда уж жёстче?
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
abaika95


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Сообщений: 361
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- инициировать принятие закона об ужесточении наказания за клевету. Никто не давал права оскорблять, доводить до абсурда дела, которые у нас делаются

Что мы могли воочию наблюдать последние два дня)


Цитата- Но дело в том, что нет абсолютно никакой необходимости подсчитывать число звонков и анализировать, сколько из них было давлением и сколько - разъяснениями

Ну как это) а как же потом доказать что было давление?)


Цитата- И к таким редакциям у наших слуг народа отношение двоякое: либо игнор, либо иски.


Ну так это же хорошо) я имею ввиду когда игнор) никто не звонит не разьесняет не давит) ляпота

и тогда судя из статьи что получается "независимым" редакциям никто не звонит с давлениями?) либо игнор либо сразу иски) а кому тогда звонят? -зависимым? Для чего? они же и так по курсу партии пишут) чтото както замудрено получилось у вас Тимур)
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4742
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дождусь открытия первого поста из акимата..
а то не то скажу,не в русле так сказать..

///в одной фразе угрозу и заботу,//
наверное хочет для всех быть хорошим.
но все то понимают что так не бывает.

[Исправлено: alex_60, 29.08.2019 - 10:47]
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- дождусь открытия первого поста из акимата..а то не то скажу,не в русле так сказать..

Выж Алекс раньше всегда в русле писали) что теряете хватку?) поводырь теперь нужон?) ну все открылся первый пост, пишите) и только попробуйте чтонибудь не по "руслу" премию не получите)
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§ Валентин
Re: Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7565
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.08.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что акимы нацепили партийные значки на лацканы всех своих пиджаков, чтобы случайно не забыть дома этот важнейший атрибут и артефакт.


К чему эта ирония или даже неуместный сарказм?!
Если присмотреться как следует, там же сразу статы всплывают над экипом:

Значок Нур Отан: уникальный классовый предмет.
* +100 к морали,
* -100% к коррупции,
* +50 к лояльности,
* +25 к харизме.
Нельзя потерять, нельзя снять, нельзя передать.
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4742
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
доводить до абсурда дела, которые у нас делаются


так не надо дела доводить до абсурда.
может с этого начать?
задача номер один- не доводить дела до абсурда.
такая задача всем понравится.
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.08.19 - 11:16
Комментарий удален модератором.
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§ Козлов я
Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.08.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
* +100 к морали, * -100% к коррупции

Что-то в этом квесте эти две цифры не сочетаются.

А,простите,минус не увидел. ;-)

[Исправлено: Козлов я, 29.08.2019 - 12:23]
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§ Lex
Re: Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 29.08.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня знакомого уже тащат по этой статье.
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§ Lex
Re: Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 339
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 29.08.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора менять гражданство. С каждым днем законы да предложения становятся веселее и веселее. Да только население с них не смеется.
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