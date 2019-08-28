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§ NG.kz
Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация о бедственном положении детей в прессе появилась 27 августа. А вот в Костанайской области и конкретно в Рудном комиссия была... 5 августа. Почему сразу не сообщили? Ведь задача комиссии была - как можно раньше помочь малышам.
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§ Козлов я
Re: Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.08.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдается,что не все так просто в датс..,партийном королевстве.Партия закручивает гайки перед президентами и начинает это с самого слабого звена,дабы народ массово их поддержал. Тут все будут "яжемать".
Тут надо разбираться. Тем более,что коллектив Дома ребенка уже написал коллективное письмо.
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§ maxsaf
Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3161
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высказывания кандидата в президенты насчет ужесточения статьи за изнасилование выглядит так же. Подняться на хайпе. Почти 800 случаев только в 19м году, до того никто не замечал. Насколько я знаю, статья уже была тяжкая, ее перевели в среднюю тяжесть. Почему? Кто перевел? Какие тогда были аргументы?
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§ arman_kst
Re: Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедные дети, с рождения не здоровы. Да еще и в детдоме
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§ Maksim Glushko
Re: Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг...
Maksim Glushko


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Сообщений: 30
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 28.08.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повторная проверка была и она выявила нарушения и для чего тогда все это? Здание отжать? Так это потом шумиха будет по области стоять неописуямая!!! Пиар? ну такой себе пиар если честно, ну может все таки были нарушения за которые руководство наказали? А то что поздно партийцы интервью дали вот это дааа косяк.
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§ Сталкер
Re: Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг...
Сталкер


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Сообщений: 34
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.08.19 - 02:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, на сегодня в этом вопросе далеко не всё гладко и понятно. А ещё вчера я придерживался иной точки зрения. Теперь считаю, что научившись на ошибках с оптимизацией больниц, чиновники руками партийный функционеров решили действовать по-другому, оптимизируя специализированные учреждения такого типа, манипулируя общественным мнением, как в данном случае. Предыдущие ошибки с оптимизацией рудненских больниц стоили руководителю облздрава его кресла. Центр защиты прав потребителей г. Рудного на правах общественного объединения (не в целях защиты прав потребителей, реализуя свои другие права непосредственно как общественного объединения) истребовал из акимата области всю информацию относительно существовавших и утверждённых планов по оптимизации учреждений такого типа. И ох печально будет, если рудненский Дом ребёнка в таких планах будет и тут, как никогда кстати, такая шумиха и грязь в прессе вокруг подлежащего оптимизации объекта...
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§ peshexod
Re: Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3402
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 29.08.19 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогдане верю всему что говорят по ящику и пишут, тем более те кто кто транслирует чьи то интересы. Полезнее и информативнее свидетельства и факты, а они есть: https://www.instagram.com/p/B1rfF-zgsq6/?igshid=1p73xami1cfij https://youtu.be/0wIjFnqchf4
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§ peshexod
Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3402
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 29.08.19 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инстаграм
И вот здесь
(https://youtu.be/0wIjFnqchf4)
(https://www.instagram.com/p/B1rfF-zgsq6/?igshid=1p73xami1cfij)

Копируйте без скобок.
Уважаемая НГ, дайте какую то возможность добавлять ссылки

[Исправлено: peshexod, 29.08.2019 - 08:38]
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§ peshexod
Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3402
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 29.08.19 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если окажется "проверка" действительно заказной?
Как прореагирует НурОтан? И почему областные власти молчат?
Очень стало походить на однопартийный СССР
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§ abaika95
Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
abaika95


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Сообщений: 361
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.08.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - ещё вчера я придерживался иной точки зрения.

Так вы даже не иной точки зрения придерживались вы огульно утверждали что в государстве в любой сфере повсеместный бардак) теперь поняли уважаемый Сталкер что неумно иногда вперед паровоза обвинять все и все, нужно для начала разобратся кто и куда))

Цитата пешехода- Никогдане верю всему что говорят по ящику и пишут, тем более те кто кто транслирует чьи то интересы

Вот энто правильно, только НГ такто тоже статью о "бардаке" в доме ребенка сюда постил) и сейчас данная статья вдруг тоже преследует чьито интересы?))
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§ Сталкер
Re: Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг...
Сталкер


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Сообщений: 34
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.08.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
неумно иногда вперед паровоза обвинять все и все, нужно для начала разобратся кто и куда

Полностью согласен...
Но уж очень убедительно нуротановцы преподнесли всё в прессе.
Мне не свойственно как бы доверить партийным деятелям. Но тут поверил, потому что изначально и мысли не допустил, что это всё может оказаться обыкновенным поклёпом.
Ну а так да, по большому счёту в нашем королевстве бардак во всех сферах, с которыми доводиться соприкасаться. И оптимизация учреждений здравоохранения проходит также в условиях бардака - оптимизация рудненских больниц тому пример. И тут, думаю, не исключение.
И если представители партии власти так публично солгали или некомпетентно высказали своё мнение на всю страну - это не бардак?
В общем, каюсь, больше им не поверю точно)))
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