/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 136 из 136«1...134135136
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17203
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, вот моя версия. Почему с батыров?
На кобылах? Так с них бы все - смеялись.
На жеребцах - конь с яйцами, это сдишком
хлопотно и опасною Вот кастрированный жеребец,
это - мерин. Ну я так подумал, что кобыла это-
"четырка!. как её тут с презрением все - называют.
А вот мерин, это Мерседес, тоже так называют.
Думаю так, что в КОстанае на меринах больше ездят,
чем на четырках, западло на них... :lol: :oops: :-o
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4742
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А вот мерин, это Мерседес, тоже так называют. Думаю так, что в КОстанае на меринах больше ездят,


так я же тоже самое в посту 2023 написал.ты не понял похоже.
w124- модель MB.
"лучше на старом мерине , чем на новой нексии"
известная фраза. покрытая пылью.
и за ней сразу- к.. без понтов,это беспонтовый к...

[Исправлено: alex_60, 28.08.2019 - 16:16]
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17203
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот уже пару дней висит объявление.

Это 20 сентября придут менять счётчики
тепла.Каждые 5 лет меняют, бесплатно.
Нам нужно - только, с 9 до 12 находиться
дома или оставить ключи - соседям... :lol: :-P
Профайл

§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.08.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
drakon - Так у вас уже социализм однако ?! :-P
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4742
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
меняют, бесплатно.

Пенсионеры везде одинаковые.
Бесплатно.
Благотворительность на каждом шагу.
Все в тарифе заложено.
Только не расстраивайся такой новости.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17203
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Только не расстраивайся такой новости.

Очченя - расстроился. Наверное лучше -
откажусь. Куплю себе счётчик сам.
Правда не знаю, в какой фирме купить.
В фирме "Квадрат" или фирме "Треугольник".
Потом повезу его на проверку,заплачу.
Потом вызову, чтобы установили. Алекс,
как думаешь? Дешевле обойдётся?... :-o :-P
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4742
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У нас года четыре назад меняли электросчетчики. Бесплатно.
Которые сами информацию передают. Я уперся, говорю не надо мне, счетчик у меня новый, срок поверки еще десять лет, класс точности соответствует, нет мы тебя заставим, будешь его таскать каждый месяц на поверку. Запугивать начали.
Звонить начальству.
Те сказали-оставьте.
Подумал я немного, сказал ладно меняйте бесплатно. От греха подальше.
А мой счетчик был хороший.
Но это другая история.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17203
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
класс точности соответствует

Алекс, а как узнал, что соответствует?Цитата:
alex_60:
срок поверки еще десять лет,

Ничё себе, у нас всего то 5 летЦитата:
alex_60:
Которые сами информацию передают.

У нас такие. Но меняют и не спрашивают... :lol: :oops: :-o
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4742
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но меняют и не спрашивают

А чего спрашивать, ты оплатишь его все равно.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4742
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
как узнал, что соответствует?

Я же не агроном по специальности.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17203
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я же не агроном по специальности.

Алекс, расскажи нам,убогим.
Какая разница между - Специальностью и
Профессией?... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4742
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Какая разница между - Специальностью и Профессией?.


порядок другой. профессия -специальность.
например, в дипломе об образовании написано
инженер-электрик.
профессия- инженер
специальность -электрик.
ну или если театр ближе
художник-постановщик театра – сценография.
первое профессия,второе- специальность.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 136 из 136«1...134135136
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 1
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх