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§ NG.kz
Общественный септик в пригороде Костаная стал причиной для беспокойства жителей района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.19 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще в мае 2019 года жителей района Мехколонна-58 поселка Амангельды ТОО «Тазалык-2012» предупредило: тариф на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) нерентабельный, с 1 сентября обслуживание септика прекращается.
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§ peshexod
Re: Общественный септик в пригороде Костаная стал причиной для...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3402
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 29.08.19 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Септики вообще то контролировать надо, многие частные устроены не правильно, они не герметичны, проще говоря "без дна" причем некоторые специально так устраивают, что бы экономить на откачке и куда то это "добро" должно деваться.
Не пейте воду из колодцев!!
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§ лимон
Re: Общественный септик в пригороде Костаная стал причиной для...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.08.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
должникам запломбировать каналью никак нельзя? или воду отрезать?
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