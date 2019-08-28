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≡ Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стела, которая появилась на пересечении улиц Баймагамбетова, Воинов-Интернационалистов и пр. Абая, представляет собой 13-метровую металлическую конструкцию со стеклянным шаром в верхней части.
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§ yudjin
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6077
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.08.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такое ощущение, что в ней собрали все стелы нашей столицы.

А тож!
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§ юля елиссева
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1231
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.08.19 - 09:26
Комментарий удален модератором.
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§ Yorik
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.08.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
демонтировав прежнюю, эту то можно было хотя бы по центру овала поставить

Так они же основание от старой конструкции оставили, на него всю эту новую лабуду поставили.
В этой связи тем более актуален вопрос стоимости всего этого сомнительного удовольствия.
Кстати, интересно - верхняя часть (шарик и орел) будет крутиться? Или всегда будет смотреть на юго-запад?
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§ maxsaf
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3161
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
верхняя часть (шарик и орел) будет крутиться? Или всегда будет смотреть на юго-запад?

Верхняя часть точно хочет в Затоболовку )))
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§ Yorik
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
в Затоболовку

Сейчас надпись на шарике и орел обращены в сторону Рудного.
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§ yudjin
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6077
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.08.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Сейчас надпись на шарике и орел обращены в сторону Рудного.

скорее в сторону резиденции акима. Но очень плохо читается целиком. Лучше бы её повернуть на 90 град. против часовой стрелки, чтобы обращена была на схи, вдоль проспекта Абая.
Утром, кстати, заказчик в лице Тарасова на кольце что-то выяснял у работников.
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§ лимон
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.08.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
название у стелы есть? "глобус Кустаная"?
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§ yudjin
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6077
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.08.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон: название у стелы есть? "глобус Кустаная"?
Есть же разные представления о том как держится земля... на слонах, на китах, на черепахе... Видимо по обновленной программе образования вкупе с модернизацией сознания в рамках рухнамы... на пегасах! ;-)
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§ лимон
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.08.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Есть же разные представления о том как держится земля... на слонах, на китах, на черепахе...


тоже об этом подумал)))
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§ drakon
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17203
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все на свалку.

Истории... 8-) :-o
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§ Тот самый
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Сейчас надпись на шарике и орел обращены в сторону Рудного


100% на колесо оборзения акимата рудненского смотрит ))

Крупным планом шар вроде и неплохо выглядит, а издалека какая-то ерунда, нагромождение. На набережной колоски проще и симпатичнее, да и на символ города/области больше тянут.

Почему не мельница? Пишут же, что еще до советов Кустанай славился ветряными мельницами. И издалека видны были они. Неплохо бы смотрелся памятник в виде мельницы как по мне.

А лошади - давно уже не символ, упала численность и сильно. Только что поголовье каменных коней растет невиданными темпами.
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