Цитата: Yorik:

Сейчас надпись на шарике и орел обращены в сторону Рудного



100% на колесо оборзения акимата рудненского смотрит ))



Крупным планом шар вроде и неплохо выглядит, а издалека какая-то ерунда, нагромождение. На набережной колоски проще и симпатичнее, да и на символ города/области больше тянут.



Почему не мельница? Пишут же, что еще до советов Кустанай славился ветряными мельницами. И издалека видны были они. Неплохо бы смотрелся памятник в виде мельницы как по мне.



А лошади - давно уже не символ, упала численность и сильно. Только что поголовье каменных коней растет невиданными темпами.