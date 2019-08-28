Сталкер Re: Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг... #5





(Пользователи) Сообщений: 33

Регистрация: 01.07.19 (Пользователи) Отправлено: - 02:07 Действительно, на сегодня в этом вопросе далеко не всё гладко и понятно. А ещё вчера я придерживался иной точки зрения. Теперь считаю, что научившись на ошибках с оптимизацией больниц, чиновники руками партийный функционеров решили действовать по-другому, оптимизируя специализированные учреждения такого типа, манипулируя общественным мнением, как в данном случае. Предыдущие ошибки с оптимизацией рудненских больниц стоили руководителю облздрава его кресла. Центр защиты прав потребителей г. Рудного на правах общественного объединения (не в целях защиты прав потребителей, реализуя свои другие права непосредственно как общественного объединения) истребовал из акимата области всю информацию относительно существовавших и утверждённых планов по оптимизации учреждений такого типа. И ох печально будет, если рудненский Дом ребёнка в таких планах будет и тут, как никогда кстати, такая шумиха и грязь в прессе вокруг подлежащего оптимизации объекта...